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Україна

Зеленський заявив про здатність України замістити російські газ та нафту для Європи

19:45 17 листопада 2022
Виступ президента Зеленського

Україна здатна замістити чистою енергією брудне викопне паливо (газ, нафту, вугілля) з рф. Це стане можливим після завершення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Bloomberg New Economy Forum.

За словами глави держави, Україна має величезний потенціал у низьковуглецевій енергетиці і тому може стати потужним джерелом нового глобального розвитку.

Так, кліматичні умови та вільні площі дозволяють Україні виробляти «зелену» електрику з дуже конкурентною собівартістю. Зеленський нагадав, що за останні три роки перед повномасштабним вторгненням рф в Україні було побудовано 7 ГВт відновлюваної енергетики.

«Потенціал — у рази більше. Україна може виробляти десятки мільйонів тонн „зеленого“ та дешевого аміаку. Плюс найсильніші позиції у біоенергетиці. Плюс потужна атомна енергетика та енергетична інфраструктура, об'єднана з енергомережею Євросоюзу», — зазначив Зеленський.

Він додав, що зараз ракетний терор рф спрямований саме на ці потужності. Проте все буде відновлено.

«Україна здатна замістити чистою енергією брудне викопне паливо з рф. У нас величезний потенціал у низьковуглецевій енергетиці. Україна здатна стати ключовим партнером Європейського Союзу з метою декарбонізації. Ми станемо одним з основних постачальників „зеленого“ водню та „зеленої“ електрики в ЄС». — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 17 листопада Росія вкотре атакувала ракетами об'єкти інфраструктури в Україні. Постраждав завод «Південмаш» у Дніпрі, ракети були збиті також над Київською ГЕС.

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