Нова масована атака ворога: тривогу оголошено по всій Україні (онлайн)

В Україні в більшості областей зранку 17 листопада оголошено повітряну тривогу. У низці регіонів вже є «прильоти».

09:12 Ворог атакував Одеську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

09:04 На Київщині працює ППО, мешканців закликають залишатися у укриттях.

08:49 На Черкащині чути вибухи.

08:30 ЗМІ повідомляють про вибухи у Дніпрі. В соцмережах йдеться про те, що в місті фіксують перебої з електрикою.

Попередньо відомо про 4 вибухи. Місцева влада поки що коментарів до ситуації не давала.

Зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про перші чотири ракети в повітрі.

«4 перші ракети у повітрі. Бережемо себе», — написав він.

Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синегубов попередив про можливі ракетні удари по області.

«Шановні жителі Харкова та області: максимально перебуваєте у укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області» , — повідомив він.

Мер Полтави Олександр Мамай також пише про високу загрозу ударів по місту.

«Увага! Зараз існує велика ймовірність ракетних ударів! Не залишайте дітей без нагляду! Залишайтеся в укритті!» — повідомляє він.

Зі схожим повідомленням звернувся і міський голова Сум.

«Йде повітряна тривога. Є загроза ракетних ударів! Будьте обережні!» — повідомив Олександр Лисенко.

Нагадаємо, 15 листопада росія завдала наймасовішого удару по енергетичній інфраструктурі країни з початку повномасштабної війни. У вівторок ворог випустив Україною 96 крилатих ракет, з яких 75 вдалося збити. При цьому деяких ракет, на жаль, потрапили в ціль. Зокрема, ворог ударив по житлових будинках столиці, внаслідок чого загинула жінка, а через атаки на енергетику багато міст і сіл частково залишилися без світла, по всій країні введені аварійні відключення.

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