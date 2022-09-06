Грошей на війну путіну вистачить надовго: доходи росії від продажу енергоресурсів значно перевищують витрати на війну

Попри санкції Заходу, росія все ще отримує рекордні доходи від продажу енергоресурсів, які значно перевищують її витрати на війну проти України.



Так вважають у фінському Центрі досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), пише Spiegel .



Відповідно до їх аналізу, доходи росії від експорту нафти, газу та вугілля за перші шість місяців повномасштабної війни проти України становили близько 158 мільярдів євро, що значно перевищує витрати на вторгнення, які оцінюються у 100 мільярдів євро.



Євросоюз був найбільшим покупцем російського палива, заплативши країні-агресорці 85 мільярдів євро, другим йде Китай з 35 мільярдами євро.



Найбільшим клієнтом росії серед європейських країн стала Німеччина, яка заплатила 19 мільярдів євро. Це зробило її ще й другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі після Китаю.



Попри падіння обсягів експорту енергоресурсів, росія «все ще отримує рекордні прибутки» від викопного палива, зазначає аналітик CREA Лаурі Міллівірта.



На його думку, щоб боротися з цим, уряди країн Заходу мають запровадити мита чи обмеження цін на імпорт з росії, а також прискорити заходи щодо енергоощадження.

Насамперед необхідно скоротити споживання нафти та газу шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових помп та електромобілів.



Нагадаємо, країни Великої сімки домовилися запровадити обмеження цін на російську нафту, встановивши граничну ціну. Вже у середу, 7 вересня, експерти ЄС зберуться на нараду щодо запровадження ліміту цін на газ з росії. Однак більшість країн ЄС все ще сумніваються у цьому рішенні. Щоб його прийняти, їм потрібно бути готовими повністю відмовитись від імпорту з росії — адже агресор може продовжити свій шантаж.



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