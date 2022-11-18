Підняв більше тонни: український силач встановив два світові рекорди (відео)

Українські силачі успішно виступають на чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що проходить у датському Віборгу.

Справжній фурор на першості зробив Костянтин Мусієнко, який виступає у ваговій категорії до 93 кг. Наш співвітчизник присів зі штангою вагою 387,5 кг, у жимі лежачи показав результат 351,5 кг (світовий рекорд), а у становій тязі — 325 кг. У підсумку із загальним показником 1064 кг, що також є новим світовим рекордом, Мусієнко посів перше місце.

Зазначимо, що другим у цій ваговій категорії став ще один українець Володимир Рисєв із загальним показником 1025 кг (385+300+340).

Додамо, що, окрім Мусієнка, також «золото» завоювали ще двоє наших співвітчизників. У категорії до 83 кг тріумфував Микола Баранник (третім став Віталій Коломоєць), а в дивізіоні до 105 кг рівних не виявилося Сергію Білому («срібло» дісталося Олександру Рубцю).

У командному заліку наша збірна впевнено лідирує з 54 очками, значно випереджаючи спортсменів із Еквадору (39 балів) та Тайваню (35 пунктів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український силач на прізвисько Гігант встановив новий світовий рекорд.

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