«Ми не підтримаємо спільний кредит ЄС для України»: Орбан вчергове шокував своєю заявою

Угорщина, очільник уряду якої раніше несподіванно підтримав Україну, не погодиться на те, щоб країни-члени ЄС взяли спільний кредит для допомоги Україні. Вони можуть надати кошти Києву на основі двосторонньої угоди. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час засідання Постійної угорської конференції.

«Країни-члени ЄС повинні вирішити, скільки грошей вони хочуть виділити на підтримку зусиль України, і розподілити їх між собою у справедливий і пропорційний спосіб. Після цього Угорщина перераховуватиме Україні на двосторонній основі 60−70 млрд. форинтів (близько 150−170 млн. євро) на рік», — сказав Орбан.

За його оцінкою, такий рівень допомоги не зашкодить національним інтересам Угорщини, хоча, звичайно, цю суму доведеться вирахувати з державного бюджету. «З іншого боку, якщо Будапешт дозволить спільні запозичення у Брюсселя, Євросоюз перетвориться на кредитний союз», — вважає Орбан.

Прем'єр-міністр зазначив, що Угорщина засуджує російську агресію та допомагає українському народу, але не готова ставити інтереси України вище власних.

Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС надавати Україні фінансову допомогу в розмірі 1,5 млрд євро щомісяця протягом наступного року, на що Будапешт не погоджується.

«Це чистий політичний шантаж», — заявив комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган. Деякі коментатори вважають, що через вето Будапешт намагається тиснути на Брюссель з метою розблокування виділення Угорщині коштів ЄС.

Раніше у Німеччині розповіли, як допомагають Україні.

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