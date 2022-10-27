«На Україну напали, росія хоче силою примусити до змін»: несподівані заяви Віктора Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму нещодавньому інтерв'ю торкнувся теми війни в Україні та відносин між Угорщиною та Україною. Політик констатував, що в умовах російської атаки «старі національні чвари» між двома країнами вщухли.

«Я хотів би чітко заявити, що росія хоче силою та всупереч міжнародному праву змінити статус-кво в Україні, — рішуче заявив прем'єр-міністр Угорщини в інтерв'ю німецькомовному тижневику Budapester Zeitung, що видається в Будапешті. — Українці захищаються від цього, вони захищають свою країну та її суверенітет. А „старі національні чвари“ між Угорщиною та Україною вщухли після нападу росії. Немає жодних сумнівів, що Європа також на боці українців. Ми вважаємо, що суверенітет і незалежність України є важливими. Але це не лише моральне питання. Європа також зацікавлена в тому, щоб між Європою та росією існувала зона розмежування. Це необхідно сьогодні з міркувань безпеки, в тому числі через те, що Європа не створила власної спільної армії та збройних сил».

Прем'єр-міністр Угорщини визнав, що спільним інтересом ЄС є те, щоб «росія не становила загрози для континенту», що може бути досягнуто головним чином через суверенну Україну. Орбан наголосив, що саме завдяки масовій підтримці Європи Україна здатна захистити себе від росії. Потім він повернувся до раніше відомих тверджень.

«Але Європа зараз підтримує Україну таким чином, що наш континент потрапляє у спіраль ескалації. З кожним днем зростає небезпека, що війна перекинеться і на країни ЄС. Почалося з санкцій, продовжилося поставками зброї, а зараз ми вже тренуємо українських солдатів. Це вкрай небезпечна спіраль. Поступово ми дедалі ближче підходимо до безпосередньої участі у війні. Якщо ми не зупинимо цей процес, то самі опинимося у війні, чого ми поки що не хочемо».

Раніше Європейська комісія рекомендувала призупинити фінансування Угорщини, яка намагається вивести з-під санкцій російських олігархів. Йдеться про виплати у розмірі близько € 7,5 мільярда.

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