Готуємося до дачних робіт наступного року: рецепт розчину, після якого врожай завалить грядки (відео)

Кожен дачник та городник мріє рік у рік отримувати великий урожай овочевих та ягідних культур.

Але для цього потрібно не тільки дотримуватися правил сівозміни і доглядати за рослинами, а й пам'ятати про їх підживлення.

Мало хто знає, що є добриво, яке сподобається більшості посадок. Готується воно досить просто.

Необхідно взяти велике відро, а також ЕМ-препарат (це концентрат). На 10-літрову ємність використовується лише 100−150 мл засобу.

Також потрібно взяти бур'яни із землею та корінням, але без насіння. Ними заповнюються дві третини відра.

Після цього відро заливають чистою відстояною водою.

Досвідчені городники кажуть, що таке підживлення покращать дві столові ложки меду або половина склянки варення або цукру. Ця солодка добавка активує розмноження мікроорганізмів.

Засіб слід ретельно перемішати та залишити на тиждень відстоюватися. Відро при цьому має бути щільно закрите кришкою.

Після цього підживлення можна використовувати.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про переваги безкоштовного підживлення, яке вносять у ґрунт у листопаді.

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