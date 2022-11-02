Встигнути до перших заморозків: не забудьте зробити це перед закриттям дачного сезону

Восени, ще до настання холодів, садівники висаджують на дачах троянди та саджанці фруктових дерев. Втім, є ще чимало справ, які необхідно завершити до закриття дачного сезону.

Автори «уДачного місця» рекомендують дачникам виконати сім робіт на ділянці перед настанням перших заморозків.

Садівникам та городникам радять:

Викопати гладіолуси та інші бульбоцибульні рослини. Якщо ґрунт підморозить, то такі культури загинуть.

Зібрати врожай пізніх яблук та груш. Інакше плоди втратять у смаку та вітамінах. Те, що плоди дозріли, покажуть м'якість фруктів, колір шкірки, здорова падалиця, легкість відриву від плодоніжки.

Замульчувати багаторічні рослини, адже підмерзання кореневої системи — справжній стрес для багатьох культур. Для мульчування застосовують тирсу, торф, солому або будь-які інші органічні матеріали. Оптимальна товщина шару — 10 см;

Зібрати всі буряки. Це слід робити, коли температура повітря впала нижче 5 градусів тепла, а стебла та нижнє листя підсохли та пожовтіли. Урожай краще збирати в суху та сонячну погоду. За два-три тижні до цього буряки припиняють поливати.

Вкрити теплолюбні рослини. Робити це можна за допомогою, наприклад, спанбонду.

Якщо гарбузи не дозріли, необхідно знизу підкласти дошки, щоб уберегти від гниття. Зверху гарбуз слід прикрити агроволокном.

Зібрати останні ягідки ремонтантної малини. Після збирання врожаю потрібно підгодувати рослини мінеральним чи органічним добривом.

Також восени на дачах садять цибулю, яку перед посадкою рекомендують обробити содовим розчином.

Озимий часник рекомендують висаджувати за 3−4 тижні до заморозків. До речі, досвідчені городники не радять висаджувати його на грядках, де раніше росла морква.

Фото Pixabay

109

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram