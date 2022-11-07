У рази краще за гній: безкоштовні «золоті» добрива, які можна використовувати у листопаді (відео)

Попри те, що за вікном останній осінній місяць, це не означає, що настав час відмовлятися від використання добрив.



Щоб врожай наступного сезону гарантовано виявився кращим за нинішній, потрібно використовувати цінне та безкоштовне підживлення.



Йдеться про звичайне листя.



Таке підживлення не лише насичує землю поживними речовинами, а й робить її пухкою, що вже є запорукою багатого врожаю.



Достатньо розкидати листя по грядках, а потім перекопати. До речі, перекопування необов'язково проводити прямо зараз, це можна зробити й навесні.

Частину листя можна відкласти для того, щоб додати його до компосту.

Таке «золоте» добриво варто внести під усі посадки — картоплю, помідори та кущі. Виняток становлять коренеплоди (морква, буряк).

Нагадаємо, до настання холодів потрібно побілити дерева. Це дозволить їм захиститися від перепадів температур, комах та тварин, що об'їдають узимку кору.



Також до середини листопада потрібно встигнути посадити на дачі горіх. «ФАКТИ» розповідали, як це правильно зробити.

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