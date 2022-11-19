Убив дружину на очах у 3-річного сина: під Черкасами чоловік позбавив життя дружину та втік з місця злочину

На Черкащині чоловік жорстоко побив дружину, після чого та, не приходячи до тями, померла. Як повідомили в обласній прокуратурі, все сталося на очах у трирічного сина молодого подружжя.

Коли ж вбивцю, який одразу ж втік з місця злочину, таки затримали у сусідній лісосмузі, він пояснив агресію афектом під час сімейної сварки.

За процесуального керівництва Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури йому було повідомлено про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (частина 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і у разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті винесли вирок мешканцю Берегівського району, який у березні завдав смертельного поранення власному братові. Чоловік має провести за гратами 8 років.

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