«Сама написала пісню»: співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном

Артистка присвятила нову пісню «Сонце» звільненню українського міста Херсон, яке понад вісім місяців перебувало під російською окупацією.

— Я сама написала цю пісню. Першою пісню «Сонце» почула моя подруга, вона розплакалась. Ми обійнялися. Зазвичай, першим даю слухати пісні комусь з мого близького кола, з ким зустрінуся по дорозі зі студії, — розповіла співачка «ФАКТАМ». - Моя пісня допоможе кожному, хто зараз далеко, відчути запах дому. Згадати, скільки історій ми розказували за сімейним столом, якими щасливими були.

Але пісня не лише про спогади, а й про те, що варто цінувати кожну мить, кожен день. І вірити, що попереду на нас чекає красиве та мирне майбутнє. Вважаю, що ми, українці, — незламна нація, яка зараз відстоює свою честь, гідність, свої території так, ніби востаннє. Бо після цієї війни, я впевнена, нам скажуть «дякую» наші діти та внуки, правнуки. Я горда бути частиною такої неймовірної нації.

Також глядачі зможуть побачити відеороботу на цю пісню режисерки Tony Moro.

— Це моя не перша робота з Tony Moro, нам дуже легко працюється разом, — ділиться YAGODA. - І це була магія, інколи таке відбувається на знімальному майданчику. Я вмію це відчувати, і одразу знаю, що саме ця робота буде прекрасною. Зі знімальною командою ми працювали останній раз, коли я була вагітна, і це була ніби зустріч друзів, які давно не бачилися і яким є що сказати один одному. І ми говорили дублями, світлом, танцями… Казус був дорогою на зйомку, я запізнювалася і зробила обгін в забороненому місці. Отримала свій перший штраф, тепер я справжній водій, — сміється співачка.

Тим часом українська режисерка Таня Муіньо, яка знімає кліпи для українських зірок та світових знаменитостей, вдруге потрапила в номінацію престижної премії «Греммі». А Вєрка Сердючка дала в Кишиневі концерт «путін, щоб ти здох!»

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