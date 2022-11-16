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Шоу-бізнес

Українську зіркову кліпмейкерку вдруге номінували на «Греммі»

17:28 16 листопада 2022
Таню Муіньо

Українська режисерка Таню Муіньо, яка знімає кліпи для українських зірок та світових знаменитостей, вдруге потрапила в номінацію престижної премії «Греммі». Режисерка претендує на нагороду в номінації «Найкраще музичне відео».

Зокрема, йдеться про її кліп для британського поп-виконавця Гаррі Стайлза As it Was, котрий вийшов у світ 7 місяців тому. Яскрава робота набрала вже понад 360 млн переглядів на YouTube.

За перемогу у номінації разом із Таню Муіньо боротимуться кліпи Адель (Easy on me), BTS (Yet to come), Doja Cat (Woman), Kendrick Lamar (The heart part 5) та Taylor Swift (All to well).

Нагадаємо, Муіньо отримала престижну премію MTV Music Video Awards- 2021 в номінації «Найкраща режисерка».

Нещодавно українка зняла синьо-жовтий кліп для Елтона Джона та Брітні Спірс.

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