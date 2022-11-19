Лідер Чечні рамзан кадиров бере неформальний контроль над окупованими територіями українського Донбасу. Про це свідчать кадрові зміни на Луганщині, повідомляє «Центр національного опору».

Так, з кавказького Дагестану до Луганська надіслали лояльного до кадирова прокурора Гліба Михайлова, який привіз до України свої прокурорські кадри. Окрім репресій, їхнім завданням буде легалізація злочинів так званих кадировців у Луганській області. Першим результатом дій нової влади став направлення до Чечні для «військово-патріотичного виховання» близько 200 підлітків, яких можна охарактеризувати як «важку молодь».

Водночас до Донецька постійно прибувають нові чеченські делегації. Гості з Кавказу приїхали, щоб проінспектувати виконання донбаськими губернаторами з Москви своїх неформальних обов'язків перед кадировим. Протягом тижня на Донбасі побували міністр інформації Чечні Ахмед Дудаєв, депутат чеченського парламенту Джамалай Закрієв, радник Кадирова Умар Даудов, чеченська співачка Еліна Муртазова та інші. Крім того, влада самопроголошених «Донецької та Луганської народних республік» присвоїла кадирову звання «героя».

На таку ситуацію, додає портал, впливає «величезна кількість кадировців» на Донбасі. Адже чеченські військові мають «необмежену владу» на окупованих територіях. Солдати з Кавказу грабують регіон, відвозять на батьківщину бізнес-активи та цінності.

Так звані «кадировці» є спецпідрозділом кадирова й становлять значну частину росгвардії — формування, створеного у 2016 році на базі Внутрішніх військ мвс росії під командуванням генерала віктора золотова, колишнього начальника особистої охорони президента росії володимира путіна.

З 24 лютого, з початку вторгнення росії в Україну, з'являються повідомлення про звірства кадирівців, а також про їхнє привілейоване становище в армії агресора, що нібито призводить до конфліктів з іншими російськими підрозділами. За численними повідомленнями з фронту, кадировські війська також використовуються для утихомирення цивільного населення.

Нагадаємо, рамзан кадиров потрапив до нового санкційного списку США, в якому 44 фізичні та 32 юридичні особи. На думку Міністерства фінансів США, ці люди та компанії сприяли уряду росії до та під час вторгнення в Україну. кадиров опинився під санкціями втретє. До «чорного» списку вперше він потрапив ще 2017 року.

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