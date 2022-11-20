«Жодної установки HIMARS знищити не вдалося»: співробітник спецслужби рф назвав нову загрозу для путінської армії

Звільнення Херсона, який понад вісім місяців перебував під окупацією російських військ, розв'язує руки Збройним силам України. Над путінською армією нависла велика загроза, оскільки наступним деокупованим містом може стати Мелітополь. Про це повідомляє Telegram-канал «Досьє Шпигуна», який веде співробітник однієї зі спецслужб рф:

«Для всіх очевидно, що наступний театр військових дій розгортатиметься навколо запорізько-мелітопольського напрямку. Російське військове керівництво це розуміє, і основна ставка робиться на зміцнення позицій 58-ї загальновійськової армії (в/ч 47084) за рахунок мобілізованих військовослужбовців. За вже сумно усталеною традицією, на найважливіший напрямок перекидають ще не обстріляних бійців, перед якими стоїть складне завдання — утримання Токмака, як важливого залізничного вузла забезпечення ЗС рф на всьому південному напрямку. Трикутник Пологи — Верхній Токмак — Комиш-Зоря є ключовим центром логістики важкої військової техніки для ЗС рф».

Щодо загроз, зазначає телеграм-канал, звільнення Херсона розв'язує руки ЗСУ не тільки можливістю передислокації підрозділів, а й маневруванням техніки. І звісно, насамперед ідеться про РСЗВ HIMARS і САУ М109.

«Як би бадьоро не рапортував генерал-лейтенант Конашенков про знищення чергової партії американських поставок, реальність така — жодної установки РСЗВ HIMARS на території України знищити не вдалося. Така ж історія з використанням ЗСУ високоточних снарядів M982 Excalibur або Екскалібур, які, на мою думку, становлять ще більшу загрозу для ЗС рф, ніж HIMARS. В України їх просто більше і б'ють вони дуже точно. Російські війська досі не знайшли можливість придушення сигналу наведення Екскалібурів. Якщо цю проблему не буде вирішено найближчим часом, імовірність нових „жестів доброї волі“ вкрай висока».

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький розповів, чи можна очікувати найближчим часом українського наступу на Крим і чому росія повільно досягає своєї військової межі.

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