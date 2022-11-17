Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю німецькому виданню t-online розповів чи можна очікувати найближчим часом українського наступу на Крим і чому росія повільно досягає своєї військової межі.

«Однією з сильних сторін російської армії є здатність швидко перекидати війська»

«Операція зі звільнення Херсонщини розпочалася ще у вересні. Наша діяльність на всіх напрямках має одну мету: повне відвоювання всіх окупованих росією територій.

Росіяни заздалегідь перекинули до Херсона підрозділи десантно-штурмових військ, підготували оборонні рубежі та вжили інших заходів для убезпечення свого відступу. Кількома днями раніше вони перенесли резиденцію окупаційної адміністрації з Херсона до Генічеська. Російське командування все ж було здивоване стрімким просуванням наших військ. Херсон потрапив до рук росіян за дуже короткий час у лютому. Подейкують, що міський голова в той час передав росіянам карти навколишніх мінних полів. Російські танкові війська, які вийшли з Криму, вже через шість днів були в Херсоні".

За словами Скібіцького, в росії починають розуміти, що відбувається. Повалення путінського режиму раптово стало можливим.

«Після вторгнення Радянського Союзу до Афганістану знадобилося ще десять років для його розпаду. У путіна менше ресурсів, менше влади, менше друзів. Зміна влади може відбутися і раніше. Ми бачимо, що в результаті мобілізації в росії з'являються нові підрозділи. Більш того, стратегічні резерви формуються саме зараз у всіх військових округах росії: у Західному, Південному, Східному та Центральному військових округах, а також на їх Північному флоті. Офіційно вони мають захищати кордони рф, але, безумовно, це сили, які можуть бути використані і для нового нападу на Україну. Метою мобілізації є компенсація російських втрат у складі тактичних батальйонних груп та інших підрозділів. Ми за цим уважно стежимо, тому що, звичайно, це посилює тиск в деяких точках на фронті. Війська, які зараз виводяться з Херсона, можуть бути перекинуті до Запоріжжя та Донецька після їх поповнення новобранцями».

Однією з сильних сторін російської армії, пояснив український генерал-майор, є здатність швидко перекидати війська.

«Ми ставимося до цього серйозно. Ми спостерігали це під час підготовки нашого контрнаступу в Херсоні, коли росія перекинула туди сили із Запоріжжя, Донецька, Харкова, а також з російської території. За нашими підрахунками, на це пішов лише один місяць. Це мало. Російська армія навчилася швидко перекидати війська в тому числі і на сирійській війні. Зараз в Україні складно в усіх напрямках. Проте більшість обстрілів противник здійснює на Донеччині. Однією з цілей так званої «спеціальної військової операції», за твердженням російської пропаганди, є підтримка сепаратистських республік — Донецька і Луганська та повна анексія обох регіонів. За вісім місяців війни рф не досягла цієї мети, але в жодному разі не відмовилася від неї.

Наразі ми спостерігаємо масовану російську активність під Бахмутом на Донеччині, де кремлівські війська атакують майже щодня. Там на нас наступають як війська Вагнера, так і підрозділи Південного військового округу росії. Це битва з великими втратами. Але наші позиції витримують обстріли. Вони намагалися прорватися з різних напрямків: з півночі з боку Ізюма, потім з боку Маріуполя, зараз з боку Попасної. Тут російські військові частково досягають успіху завдяки «вагнерівцям». При цьому їх підтримують тактичні батальйонні групи 1-го та 2-го армійських корпусів, які росія створила на українській території в 2015/2016 роках".

«За вісім місяців війни рф не досягла своєї мети, але в жодному разі не відмовилася від неї»

Як пояснив представник ГУРу, окупанти чекають українського наступу, щоб звільнити Крим.

«Вони будують нові оборонні рубежі не тільки в Криму, але й далі на північ у Херсонській області, щоб якомога раніше перехопити український наступ на Крим. Але це не є абсолютно новим явищем. росія вже розширила свою оборону в Криму ще до вторгнення. Ще до лютого там на ротаційній основі перебували дві-три тактико-батальйонні групи. Для наступальних операцій дуже важливою є підтримка вогнем артилерії. Тому нам потрібні насамперед боєприпаси для німецької самохідної гаубиці, польської системи «Краб» та більше ракет для американських систем «Хімарс».

росії, заявив Скібіцький німецьким журналістам, насамперед не вистачає ракет і бойових безпілотників.

«За нашою інформацією, у російській армії залишилося лише 120 ракет до комплексів „Іскандер“. До війни їх налічувалося близько 500. Чорноморський флот зараз більшу частину часу проводить біля свого штабу в Севастополі. Після знищення крейсера „Москва“ та інших бойових кораблів у бою за острів Зміїний вони, очевидно, побоюються проводити операції надто далеко від Криму. Тим часом у нас є хороші протикорабельні ракети. Але російські ракети „Калібр“ та ракети морського базування залишаються для нас загрозою. Крім того, авіація Чорноморського флоту рф контролює значну частину акваторії Чорного моря. Це проблема не лише України. Деякі ракети „Калібр“, наприклад, залетіли на територію Молдови. А російська військова присутність також становить загрозу для інших держав у Чорноморському регіоні».

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