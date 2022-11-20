Перший домашній успіх Шарана та сумне повернення «Кривбаса» до рідного міста: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 20 листопада, матчами у Минаї та Кривому Розі продовжилася програма 14-го туру чемпіонату України з футболу, у центральному поєдинку якого «Дніпро-1» завдав «Шахтарю» першої поразки в сезоні.

Чемпіонат України. 14-й тур

20 листопада (неділя)

«Минай» — «Металіст» (Харків) — 1:0 (Вишневський, 87). Юніорські склади — 2:3.

Закарпатці, завдяки голу наприкінці поєдинку форварда Вишневського, нарешті (з шостої спроби) змогли відсвяткувати перший домашній успіх за Володимира Шарана, а заразом продовжили безвиграшну серію «Металіста», який не завдав жодного удару у площину воріт «Миная», у прем'єр-лізі до шести зустрічей (дві нічиї та чотири поразки).

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:2 (Дебелко, 8, у свої ворота, Борячук, 44). Юніорські склади — 0:0.

Команда Юрія Вернидуба вперше у сезоні приймала суперника у рідному Кривому Розі, де «Кривбас» не грав у елітному дивізіоні цілих 10 років. Ось тільки повернення в рідні стіни принесло криворіжцям лише розчарування. За складних погодних умов гол Дебелка у свої ворота та точний удар Борячука принесли харків'янам три очки та перервали жахливу 8-матчеву серію «Металіста 1925» без перемог на полях суперників (3 нічиї та 5 поразок).

19 листопада (субота)

«Дніпро-1» — «Шахтар» (Донецьк) — 2:1 (Піхальонок, 21, Довбик, 53 — Мудрик, 17). Матч юніорських складів перенесено на 5 грудня.

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Мілько, 65, з пенальті — Сефері, 31, Степанюк, 80). Юніорські склади — 1:0.

18 листопада (п'ятниця)

«Зоря» (Луганськ) — «Олександрія» — 4:1 (Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76 — Рибалка, 78). Юніорські склади — 3:3.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 27 (12);

3. «Зоря» — 26 (13);

4. «Динамо» — 23 (12);

5. «Олександрія» — 23 (12);

6. «Ворскла» — 18 (14);

7. «Верес» — 17 (13);

8. «Металіст 1925» — 17 (13);

9. «Колос» — 16 (13);

10. «Металіст» — 15 (13);

11. «Минай» — 13 (13);

12. «Рух» — 12 (12);

13. «Кривбас» — 12 (13);

14. «Чорноморець» — 9 (12);

15. «Львів» — 9 (11);

16. «Інгулець» — 7 (12).

Бомбардири: 10 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 9 — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Сергій Рибалка (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев («Зоря»), Владислав Ванат, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

Додамо, що у 14-му турі УПЛ 21 листопада будуть зіграні матчі: «Інгулець» — «Львів» та «Верес» — «Динамо». Зустріч «Рух» — «Чорноморець» перенесена на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько футболіста «Динамо» Олександра Караваєва відверто розповів про життя в окупованому Херсоні.

Фото ФК «Минай»

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