«Зоря» за 15 хвилин розгромила «Олександрію»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 18 листопада, матчем у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського стартувала ігрова програма 14-го туру чемпіонату України з футболу.

«Зоря» (Луганськ) — «Олександрія» — 4:1 (Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76 — Рибалка, 78). Юніорські склади — 3:3.

Поєдинок за проміжне третє місце вийшов бойовим та інтригуючим. У першому таймі команди голів не забили, але відзначилися влученнями у каркас воріт — номінальних господарів врятувала стійка після дальнього удару Мірошниченка зі штрафного, а олександрійцям на допомогу прийшла поперечина, коли Булеца підкрутив м'яча зі стандарту.

А ось у другій половині зустрічі глядачі стали свідками цілого голеспаду. «Зоря» почала забивати на 62-й хвилині, і до 76-ї відправила у ворота суперника одразу чотири м'ячі. «Олександрія» змогла відповісти лише одним точним ударом, тим самим зіпсувавши два ювілеї — 150-й гостьовий матч команди в УПЛ та 30-й поєдинок Юрія Гури в якості головного тренера у вищому вітчизняному дивізіоні.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 32 очки (12 матчів);

2. «Шахтар» — 27 (11);

3. «Зоря» — 26 (13);

4. «Динамо» — 23 (12);

5. «Олександрія» — 23 (12);

6. «Верес» — 17 (13);

7. «Колос» — 16 (12);

8. «Металіст» — 15 (12);

9. «Ворскла» — 15 (13);

11. «Металіст 1925» — 14 (12);

10. «Рух» — 12 (12);

12. «Кривбас» — 12 (12);

13. «Минай» — 10 (12);

14. «Чорноморець» — 9 (12);

15. «Львів» — 9 (11);

16. «Інгулець» — 7 (12).

Бомбардири: 9 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Сергій Рибалка (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк, Олександр Піхальонок (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Владислав Ванат, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

Додамо, що у 14-му турі УПЛ будуть також зіграні наступні матчі: «Дніпро-1» — «Шахтар», «Колос» — «Ворскла» (19 листопада), «Минай» — «Металіст», «Кривбас» — «Металіст 1925» (20 листопада); «Інгулець» — «Львів», «Верес» — «Динамо» (21 листопада). Зустріч «Рух» — «Чорноморець» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько футболіста «Динамо» та збірної України Олександра Караваєва розповів про життя в окупованому Херсоні.

Фото ФК «Зоря»

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