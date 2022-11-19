«Дніпро-1» уперше в історії обіграв «Шахтар» та зберіг лідерство: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 19 листопада, матчами в Ужгороді та Ковалівці продовжилася ігрова програма 14-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 14-й тур

19 листопада (субота)

«Дніпро-1» — «Шахтар» (Донецьк) — 2:1 (Піхальонок, 21, Довбик, 53 — Мудрик, 17). Матч юніорських складів перенесено на 5 грудня.

«Дніпро-1»: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло, Рубчинський (Когут, 85), Бабенко, Гуцуляк (Назаренко, 72), Піхальонок, Танчик, Довбик.

«Шахтар»: Трубін, Бондар, Кривцов (Тейлор, 35), Матвієнко, Михайличенко, Назарина (Криськів, 63), Степаненко (Петряк, 79), Мудрик, Судаков, Бондаренко, Сікан (Траоре, 63).

Незважаючи на те, що «Дніпро-1» підходив до очного поєдинку в ранзі поточного лідера, фаворитом вважалися «гірники». За донецький клуб говорила і статистика — у шести очних матчах вони незмінно перемагали за загальної різниці м'ячів 13:2.

Інтриги матчу додавав і той факт, що Ігор Йовічевіч пішов зі скандалом з «Дніпра-1» до «Шахтаря» влітку нинішнього року, а наставник дніпрян Олександр Кучер захищав кольори «гірників», будучи гравцем, протягом 11 років, з 2006-го по 2017-й.

Як і очікувалося, гра вийшла бойовою. Відкрив рахунок «Шахтар» завдяки індивідуальним діям Мудрика, але вже за кілька хвилин становище вирівнялося завдяки вдалим діям Піхальонка (до речі, вихованця «Шахтаря»), який замкнув фланговий простріл.

До перерви кілька хороших можливостей вивести дніпрян уперед було у Довбика, але досягти свого бомбардиру вдалося на початку другого тайму. Поступаючись у рахунку, «гірники» підтиснули суперника, зрівнювати рахунок могли Криськів та Мудрик, але у підсумку фінальний свисток зафіксував першу в історії перемогу «Дніпра-1» над «Шахтарем», завдяки якій підопічні Олександра Кучера зміцнили своє лідерство в турнірній таблиці.

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Мілько, 65, з пенальті — Сефері, 31, Степанюк, 80). Юніорські склади — 1:0.

У день матчу в Ковалівці наставник «Ворскли» Віктор Скрипник, який проводив 90-й поєдинок в УПЛ на чолі різних клубів, святкував день народження. Підопічні не стали «розщедрюватися» на краватку наставнику й подарували перемогу, забивши вирішальний м'яч за десять хвилин до фінального свистка.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 27 (12);

3. «Зоря» — 26 (13);

4. «Динамо» — 23 (12);

5. «Олександрія» — 23 (12);

6. «Ворскла» — 18 (14);

7. «Верес» — 17 (13);

8. «Колос» — 16 (13);

9. «Металіст» — 15 (12);

11. «Металіст 1925» — 14 (12);

10. «Рух» — 12 (12);

12. «Кривбас» — 12 (12);

13. «Минай» — 10 (12);

14. «Чорноморець» — 9 (12);

15. «Львів» — 9 (11);

16. «Інгулець» — 7 (12).

Бомбардири: 10 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 9 — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес (Рух), Андрій Цуріков (Олександрія), Олександр Піхальонок (Дніпро-1); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Сергій Рибалка (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Владислав Ванат, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

Додамо, що у 14-му турі УПЛ буде зіграно наступні матчі: «Минай» — «Металіст», «Кривбас» — «Металіст 1925» (20 листопада); «Інгулець» — «Львів», «Верес» — «Динамо» (21 листопада). Зустріч «Рух» — «Чорноморець» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько футболіста «Динамо» та збірної України Олександра Караваєва розповів про життя в окупованому Херсоні.

Фото СК «Дніпро-1»

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