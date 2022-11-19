У неділю, 20 листопада, у Минаї та Кривому Розі продовжиться програма 14-го туру чемпіонату України з футболу. На Закарпатті місцевий «Минай», що перебуває поряд із зоною вильоту, прийме «Металіст», а «Кривбас» уперше у сезоні зіграє у рідному Кривому Розі — з іншим харківським клубом «Металістом 1925».

Ще дві зустрічі туру заплановано на понеділок, 21 листопада. «Інгулець» після поразки від «Динамо» (1:2) проведе в Петровому перший домашній матч під керівництвом Младена Бартуловича проти «Львова». В свою чергу, «Верес» зіграє номінально домашню зустріч проти «Динамо» на столичній арені імені Валерія Лобановського (гру другого кола проведуть у Рівному).

У минулі роки рівнянам лише двічі вдавалося відібрати очки у «біло-синіх» у чемпіонаті України (0:0 — 2017-го та 3:1 — 2018-го). Інші 10 зустрічей динамівці виграли з непристойним загальним рахунком 35:4 (зокрема три останні матчі — 11:1).

У майбутньому поєдинку букмекери знову віддають перевагу «Динамо». Наприклад, контора «Паріматч» ставки на виграш киян приймає з коефіцієнтом 1,44, на нічию — 4,60, на виграш «Вереса» — 7,40.

Нагадаємо, що стартував 14-й тур у п'ятницю, 18 листопада, коли «Зоря» у Києві розгромила «Олександрію» (4:1). У суботу, 19 листопада, «Шахтар» у поєдинку лідерів прем'єр-ліги в Ужгороді зазнав від «Дніпра-1» першого в сезоні (1:2), а в Ковалівці місцевий «Колос» у день народження наставника полтавців Віктора Скрипника поступився «Ворсклі» (1:2).

Чемпіонат України. 14-й тур

20 листопада (неділя)

«Минай» — «Металіст» 12:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Кривбас» — «Металіст 1925» 14:00 Setanta Sports, ОТТ-платформа Setanta Sports

21 листопада (понеділок)

«Інгулець» — «Львів» 12:00 Setanta Sports, ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

«Верес» — «Динамо» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 27 (12);

3. «Зоря» — 26 (13);

4. «Динамо» — 23 (12);

5. «Олександрія» — 23 (12);

6. «Ворскла» — 18 (14);

7. «Верес» — 17 (13);

8. «Колос» — 16 (13);

9. «Металіст» — 15 (12);

11. «Металіст 1925» — 14 (12);

10. «Рух» — 12 (12);

12. «Кривбас» — 12 (12);

13. «Минай» — 10 (12);

14. «Чорноморець» — 9 (12);

15. «Львів» — 9 (11);

16. «Інгулець» — 7 (12).

Бомбардири: 10 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 9 — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Сергій Рибалка (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев («Зоря»), Владислав Ванат, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

Додамо, що поєдинок «Рух» — «Чорноморець» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько динамівця Олександра Караваєва відверто розповів про життя в окупованому Херсоні.

Фото dynamo.kiv.ua

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