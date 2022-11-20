Смачна запечена курочка з хмелі-сунелі: здивуйте родину вишуканою вечерею

У кожної господині є свій перевірений рецепт приготування запеченої курки. Кулінарка Ірина Орищенко поділилась своїм фірмовим — вона запікає м'ясо у рукаві. За цим рецептом курка виходить соковита, зі скоринкою та ароматна.

Інгредієнти:

Свіжа курка 2 кг

Олія — 2,5 ст. л.

Часник — 6−10 зубчиків (в залежності від розміру)

Сіль — 2 ч.л. (завжди розраховуйте на 0,5 кг ваги курки 0,5 ч.л. солі)

Соєвий соус 1 ст.л.

Перець чорний — до свого смаку

Паприка — 1−1,5 ч.л.

Хмелі-сунелі — 1,5 ч.л.

Карі — 0,5 ч.л.

Можна начинити цибулиною чи середнім яблуком.

Приготування:

В окремій тарілочці змішуємо олію з сіллю, соєвий соус, часник натираємо на дрібній терці чи у часникочавці, додаємо всі спеції — все добре перемішати.

Курку чистимо, обрізаємо крайні кінцівки крил, чистимо та добре промиваємо внутрішню частину, обрізаємо та чистимо залозу на хвостику. Добре змащуємо приготованою сумішшю спецій всю курку, та її внутрішню частину. Залишаємо маринуватись на 1 годину в холодильнику.

Духовку вмикаємо розігріватися до температури 200 °C. Після цього начиняємо курку цибулиною чи яблуком, поміщаємо та зав'язуємо в рукав для запікання. Загальний час запікання 1 год. 30 хвилин. За 25−30 хвилин до кінця приготування пакет для запікання розрізаємо і смажимо на режимі конвекція або запікання «верх-низ», щоб зверху запеклась хрустка скоринка.