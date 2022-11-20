Двісті танків та 15 протиракетних систем: в Офісі президента підрахували, чого Україні не вистачає для перемоги над росією

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який раніше заявив, що росія під прикриттям переговорів хоче виграти час, щоб підготуватися до чергової атаки на Україну, озвучив кількість військової техніки, яка потрібна ЗСУ.

В інтерв'ю AFP він заявив, що українська влада закликає західних партнерів до збільшення постачання озброєнь, що дуже важливо взимку.

«Нам ще потрібно від 150 до 200 танків, близько 300 бронеавтомобілів, сотня артилерійських систем, 50−70 реактивних систем залпового вогню, у тому числі грізний американський HIMARS, а також 10−15 систем ППО, щоб закрити небо», — зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП також згадав про американські ракети ATACMS, дальність польоту яких становить 300 кілометрів. У тих, що були передані Україні, дальність польоту ледь перевищує 80 кілометрів. Ракети з більшою дальністю дії, на його думку, можуть наблизити закінчення війни, дозволивши Україні знищити великі російські військові склади, розташовані в глибині окупованих територій, які нині недоступні.

При цьому він додав, що Україні не потрібно атакувати військові об'єкти на території росії: «Війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами і коли росія боятиметься України».

Нагадаємо, що колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес закликав Україну не дозволяти росії виграти час у результаті переговорів. Він не погодився з думкою голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, який вважає, що зараз, можливо, слушний час для початку мирних переговорів між Україною та росією.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України в соцмережах

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