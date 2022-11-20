«Не дозволяйте Кремлю виграти час»: американський генерал застеріг Україну від переговорів із росією

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, який раніше не виключав, що до кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого, закликав Україну не дозволяти Росії виграти час у результаті переговорів.

«Я не згоден з моїм другом та колишнім Босом. Він має доступ до інформації, якої немає у мене, але я вважаю, що його оцінка цієї інформації неправильна. Не дозволяйте Кремлю виграти час або отримати винагороду внаслідок переговорів. Україна переможе у цьому випробуванні Волі та Логістики» , — написав він у Twitter .

Зазначимо, що раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що зараз, можливо, підходящий час для початку мирних переговорів між Україною та Росією.

«Для вас бажано вести переговори в той момент, коли ви сильні, а ваш противник слабкий» , — заявив Міллі, виступаючи в Пентагоні.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон написав стовпчик для видання Wall Street Journal, в якому також торкнувся теми переговорів між Росією та Україною.

«Я розумію, чому Володимир Зеленський каже, що готовий до переговорів із путіним, і не сумніваюся у щирості українського президента. Якби був доступний хоч якийсь адекватний план миру, український уряд швидко за нього схопився б» , — зазначив Джонсон.

За його словами, Україна хоче миру. Але жодному посереднику не вдалося вигадати прийнятний план.

Він стверджує: якщо припустити, що західним лідерам вдалося б переконати Україну обміняти землі на світ, будь-яка домовленість такого роду буде огидною та моральною ганьбою для людства.

«Немає причин вірити в те, що путін дотримуватиметься умов угоди. Путін не хоче отримати частину України. Він хоче її всю» , — наголосив Джонсон.

Як писали «ФАКТИ», раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дипломатичне завершення війни в Україні поки що неможливо. За його словами, всі хочуть, щоб вона закінчилася і настав світ. Однак військові дії путіну унеможливлюють будь-яке дипломатичне зближення.

Також раніше повідомлялося, що російський диктатор володимир путін нібито отримав пропозицію миру у війні проти України. Воно походить від країни-посередника, яка не називається. При цьому президенту Росії «було передано настійні рекомендації не відмахуватися від пропозиції».

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що переговорів із Росією не буде, оскільки Україна вже намагалася вести переговори з Росією і це закінчилося безрезультатно.

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