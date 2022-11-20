«Трохи дивно»: у Зеленського відреагували на заклики до переговорів із росією

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заклики до компромісу з росією та переговорів з представниками країни-агресора, заявив, що будь-які територіальні «компроміси» не принесуть мир, а лише помножать жертви.

«Будь-які поступки рф стануть перемогою путіна, легалізують убивства та зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це означатиме хрест на міжнародному праві. Хтось дійсно цього хоче? До всіх любителів пограти в російську рулетку й укласти угоду з дияволом маю одне питання. Ніхто не бачить українські ракети над російськими містами. Але всі бачать ru-ракети, що атакують українців. Якщо москва дійсно хоче „припинення вогню“, що заважає їй припинити його просто зараз? Будь-які конспірологічні теорії про „здачу України“ чи таємні переговори Заходу з путіним не враховують одну „маленьку деталь“ — українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя», — пише Подоляк у соцмережах.

А у своєму недавньому інтерв'ю AFP радник голови ОП висловив здивування пропозицям піти на зустріч агресору, коли ЗСУ б'ють ворога на полі бою.

«Коли у вас є ініціатива на полі бою, трохи дивно отримувати пропозиції на кшталт: військовим шляхом усього не добитися, треба домовлятися», — сказав він та додав, що це б значило, що Україна, «яка повертає свої території, повинна капітулювати перед країною, яка програє».

Михайло Подоляк наголосив, що москва не робила жодних прямих пропозицій Києву щодо мирних переговорів, вважаючи за краще передавати їх через посередників. В Україні це розцінюють як обманний маневр противника для того, аби отримати час для перепочинку і підготовки нового наступу.

«росія не хоче переговорів. росія веде комунікаційну кампанію під назвою переговори. Вона просто тимчасово зупиниться. А тим часом буде тренувати мобілізовані війська, шукати додаткове озброєння і зміцнювати свої позиції», — зазначив він.

На його переконання господар кремля путін, як і раніше, хоче знищення нашої держави. Отже, перемовини з ним не мають сенсу. А ось партнери України все ще вважають, що «можна повернутися до довоєнної епохи, коли росія є надійним партнером».

Нагадаємо, що не дозволяти росії виграти час у результаті переговорів закликав й колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що вимагаючи проведення переговорів з Україною, росія сподівається з їхньою допомогою перемалювати кордони та поділити світ на зони впливу.

Фото Pixabay

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