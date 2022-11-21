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Шість обстрілів за ніч: терористи випустили по Дніпропетровщині 60 снарядів, є постраждалий

8:40 21 листопада 2022
руйнування

Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Били «Градами» та важкою артилерією по трьох громадах — Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.

Направили туди близько 60 снарядів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікополі поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу. Лікуватиметься він амбулаторно.

У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човни та автомобілі.

У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з'ясовуються.

В інших районах ніч пройшла без сирен та надзвичайних ситуацій, додав глава області.

Як повідомляли «ФАКТИ», минулої доби ЗСУ відбили атаки окупантів на 9 населених пунктів у Донецькій області.

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