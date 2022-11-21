«Майже весна» та ожеледиця: якою буде погода у вівторок й до кінця тижня

В Україні починає змінюватись погода. Циклон, який приніс мороз, сніг та крижаний дощ, залишить територію нашої країни та переміститься далі, пише синоптикиня Наталя Діденко.

22 листопада у більшості областей опадів не очікується, лише у східній частині та на південному сході пройдуть дощі.



Ситуація на дорогах залишатиметься складною через опади, ожеледицю або просто мокре покриття. Температура повітря протягом дня на заході та півночі від 2 морозу до 3 тепла. На сході та півдні — майже весна, +8…+13 градусів.

На Вінниччині близько нуля, у Кропивницькому з районами та Черкаської області +3…+6 градусів, на Полтавщині та в Дніпрі з районами до +9 градусів.



У Києві у вівторок опади малоймовірні. Вночі -1.-3 градуси, вдень біля нуля.

За прогнозом кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, у середу, 23 листопада, на всій території України встановиться поле підвищеного тиску, тому опадів не очікується.

Вночі та вранці місцями можливий туман у північних, центральних та південних областях. Вітер переважно північно-західний, у західній частині південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −6…−1°С, вдень −2…+3°С, у південній та західній частині +2…+7°С.

У четвер, 24 листопада, збережеться вплив антициклону, тому погода очікується без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2°С, вдень 0…+5°С, на крайньому півдні, в Криму та на Закарпатті +6…+11°С.

У п'ятницю, 25 листопада, внаслідок активізації циклонічної діяльності, пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу у центральних, південних та західних областях. Вітер східний, у західній частині північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С у північних та західних областях, +4…+9 °С. Вдень повітря прогріється до +5…+10 °С, у західній частині −1…+4 °С.

На вихідні, 26 — 27 листопада, у південних, центральних та північних областях очікуються опади переважно у вигляді дощу. На решті України без істотних опадів. Вітер східний / північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься близько 0 °C, вдень +4…+9°С.

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