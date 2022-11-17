Чекайте на свіжу порцію снігу та дощу з сильним вітром: синоптикиня розповіла про ситуацію з погодою на найближчі дні

У п'ятницю, 18 листопада, на всій території України утримається холодна погода. Впродовж дня очікується від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Сира погода та низька температура повітря зумовлять подекуди на дорогах ожеледицю, пише синоптикиня Наталя Діденко.



Вона зазначає, що мокрий сніг падатиме найближчої ночі на сході та в багатьох центральних областях України.

Вдень мокрий сніг очікується у західних областях, увечері дійде до Житомирщини та Київщини.

У Києві в п'ятницю буде хмарно. Невеликий мокрий сніг можливий надвечір. Температура повітря 0…-1 градус.

«У суботу до нас в Україну розминається черговий циклон, тож підійде свіжа порція снігу, на сході та півдні — дощу. Скрізь з сильним вітром», — пише Діденко.

Нагадаємо, співробітники Укргідрометцентру вважають, що майбутня зима в Україні може бути теплішою, ніж зазвичай. А тривалість періодів холодної погоди з мінімальною температурою -25 градусів — дуже низькою.

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram