Підробляв офіційні документи: заарештовано колишнього топ-менеджера Центренерго

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього члена дирекції «Центренерго», підозрюваного у зловживанні службовим становищем та підробці офіційних документів.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними слідства, у листопаді 2019 року «Центренерго» уклало з комерційною компанією договір на постачання газу.

У травні 2020 року, відповідно до умов договору, підприємство зробило передоплату за законтрактований обсяг газу наступного місяця.

Фактично газ був поставлений не на всю виплачену суму, і комерційна компанія мала заборгованість перед «Центренерго».

Щоб зменшити цей борг, співробітники компанії та посадовці «Центренерго» підробили офіційні документи.

Внаслідок цього ціна вже фактично поставленого газу збільшилася, а сума боргу зменшилася більш ніж на 8 млн грн, що завдало істотних збитків підприємству.



Як повідомляли «ФАКТИ», раніше СБУ заарештувала активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію росії.

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