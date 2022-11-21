Стріляв в українців та зливав дані про пересування частин АТО: під Києвом затримано «заступника міністра мвд лнр»

Співробітники СБУ під час спецоперації затримали так званого «керівника лнр», який у 2014 році брав участь у бойових діях проти українських військ на Донбасі.



За інформацією спецслужби, у Київській області було затримано колишнього ватажка бойовиків з позивним «Сотий». Після подій 2014 року він ховався на території тимчасово окупованих районів України.



Остаточно «залягти на дно» зрадник вирішив у Київській області.



Зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська та перебував на прямому зв'язку з кадровими співробітниками російських спецслужб.



Саме за їхньої «протекції» його призначили «помічником міністра мвс лнр» та командиром штурмового підрозділу «спеціального загону швидкого реагування».



Перебуваючи на посадах, він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму.



Зрадник командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ.



Також він збирав персональні дані співробітників СБУ у Донецькій та Луганській областях. Отримані відомості планували передати агресору для підготовки диверсій проти українських захисників.



Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які здавали йому місця дислокації та переміщення підрозділів АТО на сході України.



Отримані розвіддані агресор використав для підготовки засідок та обстрілів українських підрозділів.



Також бойовик здійснював охорону громадян росії, які у 2014 році приїхали на Луганщину та Донбас для проведення фейкових референдумів, у результаті яких було проголошено «лнр» та «днр».



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею «Створення терористичної групи або терористичної організації».



Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення.



Нагадаємо, днями на Херсонщині співробітники СБУ та Нацполіції затримали місцевого депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ, який добровільно пішов на співпрацю з рашистами й обійняв керівну посаду в окупаційному «міністерстві внутрішніх справ».



Як повідомляли «ФАКТИ», інший зрадник, кирилл стремоусів, який отримав від окупантів посаду «заступника голови обладміністрації» Херсонської області, був розстріляний.

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