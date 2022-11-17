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Тероризував херсонських підприємців: СБУ затримала депутата від «ОПЗЖ», який продався ворогу

16:11 17 листопада 2022
Тероризував херсонських підприємців: СБУ затримала депутата від «ОПЗЖ», який продався ворогу

Після довгоочікуваної деокупації Херсона співробітники СБУ та Національної поліції затримали місцевого депутата від забороненої в Україні партії «опозиційна платформа — за життя», який добровільно пішов на співпрацю з рашистами і зайняв керівну посаду в окупаційному «министерстве внутренних дел Херсонской области рф» — виконував обов'язки оперуповноваженого відділу по боротьбі з економічними злочинами.

"Службове" посвідчення затриманого

Як повідомили у прес-центрі СБУ, там він працював у відділі «боротьби з економічними злочинами», який насправді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет рф.

Наразі колаборанту повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111−1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час досудового розслідування слідчі СБУ збирають усі можливі докази, щоб притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кирило стремоусов, який зрадив Україну і перейшов на бік російських окупантів і отримав посаду «заступника голови обладміністрації» Херсонської області, був розстріляний.

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