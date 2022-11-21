Обмеження не для всіх: адвокатка назвала категорії чоловіків, які можуть перетинати кордон під час війни

В Україні продовжують діяти обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Але є категорії чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть залишати межі України.

Про це в етері марафону «Інформоборона» розповіла дніпровська адвокатка Олена Доненко.

Виїхати з України у період воєнного стану можуть чоловіки:

- батьки-одиначки, які виховують дитину до 18 років (потрібне свідоцтво про народження та довідка, що підтверджує цей факт);

- які виховують трьох або більше дітей (необхідно довести факт їхнього утримання);

- що супроводжують дитину-інваліда;

- моряки, залізничники, льотчики, волонтери

- не військовозобов'язані (мають документ про стан здоров'я);

- військові на лікування або реабілітацію (потрібне підтвердження з європейської клініки).



Нагадаємо, нещодавно для чоловіків з інвалідністю було змінено перелік документів, які слід мати при собі на кордоні.

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