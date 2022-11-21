Обмеження не для всіх: адвокатка назвала категорії чоловіків, які можуть перетинати кордон під час війни
В Україні продовжують діяти обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Але є категорії чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть залишати межі України.
Про це в етері марафону «Інформоборона» розповіла дніпровська адвокатка Олена Доненко.
Виїхати з України у період воєнного стану можуть чоловіки:
- батьки-одиначки, які виховують дитину до 18 років (потрібне свідоцтво про народження та довідка, що підтверджує цей факт);
- які виховують трьох або більше дітей (необхідно довести факт їхнього утримання);
- що супроводжують дитину-інваліда;
- моряки, залізничники, льотчики, волонтери
- не військовозобов'язані (мають документ про стан здоров'я);
- військові на лікування або реабілітацію (потрібне підтвердження з європейської клініки).
Нагадаємо, нещодавно для чоловіків з інвалідністю було змінено перелік документів, які слід мати при собі на кордоні.
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