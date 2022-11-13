Кабмін посилив правила виїзду з країни: скасовано важливу довідку

З початку повномасштабного нападу росії на Україну чоловікам віком від 18 до 60 років було заборонено виїзд за кордон. Декілька категорій громадян були винятком з загального правила й могли залишити територію країни.

Нещодавно і для цих категорій було змінено перелік документів, які потрібно мати при собі на кордоні, йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.

Йдеться про людей з інвалідністю. Кабмін виключив для них зі списку документів довідку МСЕК. Таким чином, наразі люди з інвалідністю не мають права перетинати кордон на підставі цієї довідки. Натомість необхідно буде надати інші документи.

Довідка МСЕК містить інформацію про групу та причину інвалідності, термін встановлення інвалідності, виведення про умови та характер праці, рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності, які є обов'язковими для підприємств, установ та організацій. Але водночас вона не містить інформації, що дозволяє ідентифікувати особу. У зв'язку з цим є ризик підробки цього документа.

Щоб не допустити махінацій з документами для осіб з інвалідністю, було ухвалено рішення прибрати з переліку довідку МСЕК.

Людям з інвалідністю при перетині кордону необхідно мати такі документи:

- посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

- пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності;

- або довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Раніше повідомлялося, які документи потрібні під час виїзду за кордон з дитиною.

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