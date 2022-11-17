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Суспільство та люди

Термін перебування за кордоном збільшили для однієї категорії українських чоловіків

11:26 17 листопада 2022
Дальнобійник

Кабінет міністрів вніс чергові зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України (нагадаємо, наразі продовжує діяти заборона на виїзд чоловіків призовного віку, за винятком деяких категорій громадян).

Зокрема, до них належать і водії, які виконують міжнародні рейси, термін перебування яких за кордоном наразі збільшено з 45 до 60 днів.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 15 листопада 2022 р. № 1285.

Згідно з документом, під час військового стану можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

Перепустка за кордон можлива за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Нагадаємо, раніше рішенням уряду було змінено перелік документів, які потрібно мати при собі на кордоні — зі списку необхідних документів було виключено довідку МСЕК. Таким чином, наразі люди з інвалідністю не мають права перетинати кордон на підставі цієї довідки.

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