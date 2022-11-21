Англія надрезультативно стартувала на ЧС-2022, «відвантаживши» шість м'ячів Ірану: відеоогляд матчу

У понеділок, 21 листопада, у Досі в рамках 1-го туру групи В стартували у фінальному турнірі чемпіонату світу збірні Англії та Ірану. Нагадаємо, напередодні в матчі-відкритті Еквадор обіграв господарів турніру Катар (2:0).

ЧС-2022. Група В. 1-й тур

Англія — Катар — 6:2

Голи: Беллінгем (35), Сака (43, 62), Стерлінг (45+1), Рашфорд (71), Гриліш (90) — Таремі (65, 90+13, з пенальті).

Віце-чемпіони Європи англійці підходили до поєдинку, не здобувши жодної перемоги в офіційних матчах у нинішньому році (3 нічиї та 3 поразки у Лізі націй та виліт до дивізіону В). Не віщував особливих успіхів і початок поєдинку проти Ірану, особлива увага до збірної якого прикута через заворушення у країні — на знак протесту проти політики керівництва футболісти азіатської команди не співали національного гімну.

Але «розв'язавшись» на 35-й хвилині, ще до перерви «три леви» забезпечили собі перевагу з розгромною різницею. Три м'ячі забили футболісти, для яких ці голи стали дебютними в рамках чемпіонатів світу. У другому таймі «гольовий бенкет» продовжився — англійці «відвантажили» ще три м'ячі, але й свої ворота «сухими» не змогли залишити. Причому остаточний рахунок у поєдинку було встановлено на 13-й (!) доданій хвилині.

До речі, цей поєдинок став найдовшим в історії чемпіонатів світу з тих, що завершилися в основний час. Англія та Іран провели на полі 117 хвилин та 16 секунд, тоді як попередній рекорд належав матчу між Південною Кореєю та Болівією на ЧС-1994, який тривав 103 хвилини 56 секунд.

Зазначимо, що в іншому матчі групи В у рамках 1-го туру зіграють США та Уельс.

Бомбардири: Е. Валенсія (Еквадор), Сака (Англія), Таремі (Іран) — по 2 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що володар «Золотого м'яча» Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу.

Фото fifa.com

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