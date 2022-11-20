Тепер ще й володар «Золотого м'яча»: хто з зірок футболу пропустить ЧС-2022

У неділю, 20 листопада, матчем Катар — Еквадор стартує 22-й чемпіонат світу з футболу, який вперше в історії відбудеться восени та взимку. На жаль, чергової кадрової втрати перед стартом турніру зазнав чинний чемпіон світу Франція. На полях Катару не зіграє і поки не зможе провести свій ювілейний, 100-й, матч за національну команду чинний володар «Золотого м'яча» Карім Бензема (97 поєдинків, 37 м'ячів), повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Напередодні форвард «Реала» достроково завершив тренування команди Дідьє Дешама. МРТ, проведене в одній із лікарень Дохи, підтвердило травму стегна, що потребує не менше трьох тижнів відновлення. За інформацією видання Marca, замість Бензема до табору французів буде викликаний нападник «Манчестер Юнайтед» Антоні Марсьяль.

«У своєму житті я ніколи не здавався, — написав Карім Бензема в Instagram. — Але сьогодні маю думати про команду, як я завжди робив. Тому розум мені підказує, що я повинен поступитися своїм місцем комусь іншому, хто може допомогти нашій збірній провести хороший чемпіонат світу. Дякую за всі ваші слова підтримки».

«Мені дуже прикро за Каріма, який зробив цей чемпіонат світу головною метою. Не зважаючи на новий удар для збірної Франції, я повністю впевнений у своїй команді. Ми зробимо все, щоб впоратися з величезним викликом, який на нас чекає», — прокоментував ситуацію головний тренер «триколірних» Дідьє Дешам.

До речі, чинний володар «Золотого м'яча» незмінно був присутнім на кожному чемпіонаті світу з 1982 року: німець Карл-Хайнц Румменігге (1982-й), француз Мішель Платіні (1986-й), голландець Марко ван Бастен (1990-й), італієць Роберто Баджо (1994-й), бразилець Роналдо (1998-й), англієць Майкл Оуен (2002-й), бразилець Роналдіньо (2006-й), аргентинець Ліонель Мессі (2010-й), португалець Кріштіану Роналду (2204-й та 2018-й). Останнім володарем нагороди, який пропустив головний турнір чотириріччя, став переможець 1977 року Аллан Сімонсен (тоді Данія не пройшла кваліфікацію на ЧС-1978).

Нагадаємо, що Бензема — далеко не єдина кадрова втрата у складі тріумфатора ЧС-2018. Ще раніше травми не дозволили поїхати в Катар Полю Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте, Весле Фофана (обидва — «Челсі»), Преснелю Кімпембе («ПСЖ»), Крістоферу Нкунку («Лейпциг») та Майку Меньяну («Мілан»).

Вистачає розчарувань перед стартом чемпіонату світу й у тренерів інших збірних, які втратили через травми провідних футболістів:

Німеччина: Марко Ройс («Боруссія» Д.), Тімо Вернер («Лейпциг»).

Сенегал: Садіо Мане («Баварія»).

Португалія: Діогу Жота («Ліверпуль»).

Нідерланди: Джорджіньо Вейналдум («Рома»).

Бельгія: Алексіс Салемакерс («Мілан»).

Бразилія: Філіпе Коутіньо («Астон Вілла»).

Більше того, із загальної групи збірної Аргентини вибув сам Ліонель Мессі. Добре, що у знаменитого форварда не травма, а лише перенапруга м'язів. Але дзвіночок продзвенів …

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу в Катарі.

Фото fff.fr

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