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Спорт

Герой стартового матчу ЧС-2022 присвятив свої голи другові, який загинув у Катарі: відеоогляд поєдинку

0:20 21 листопада 2022
Катар&nbsp;— Еквадор

У неділю, 20 листопада, в Катарі стартував 22-й чемпіонат світу з футболу, на який, на жаль, не змогла пробитися збірна України.

Поєдинку між господарями турніру та Еквадором на стадіоні «Ель-Байт» у місті Ель-Хаур передувала яскрава церемонія відкриття ЧС-2022 за участю південнокорейського вокаліста групи BTS Джонгука, який спільно з катарським співаком Фахадом Аль-Кубайсі виконав офіційний гімн чемпіонату — пісню Dreamers. З'явився на арені і голлівудський актор Морган Фрімен, якому, між іншим, 85 років.

Джонгук

Морган Фрімен

Головний трофей світової першості у чаші стадіону представив чемпіон світу у складі збірної Франції 1998 року Марсель Десайї.

ЧС-2022. Група А. 1-й тур

Катар — Еквадор — 0:2

Голи: Валенсія (16, з пенальті, 31).

Пристрасті навколо матчу-відкриття, який довірили судити найкращому арбітру світу 2020 року італійцеві Даніеле Орсато, розгорілися ще за кілька днів до поєдинку. Світові ЗМІ заповнили чутки, що, мовляв, у першому поєдинку турніру все вирішено: Катар має перемогти Еквадор, оскільки вісім гравців південноамериканської команди отримали хабара у розмірі 7,5 млн доларів (1:0, гол у другому таймі). Тому до поєдинку з такою собі вивіскою і була прикута підвищена увага.

Вже на 3-й хвилині форвард південноамериканців Валенсія вразив ворота господарів турніру і, здавалося, розвіяв усі домисли про підкуп. Але напівавтоматична система визначення офсайду, що застосовується на ЧС, зафіксувала положення «поза грою», і гол скасували. Як виявилося пізніше, це лише ще більше завело нестримного форварда турецького «Фенербахче», і Валенсія завдяки голам на 16-й (вперше в історії дебютний м'яч ЧС забито з пенальті!) та 31-й хвилинах приніс Еквадору перемогу. При цьому свої голи 33-річний нападник, який забив усі п'ять (!) останніх м'ячів Еквадору на світових першостях (до цього він тричі відзначився на ЧС-2014), присвятив другому Крістіану Бенітесу, котрий загинув дев'ять років тому саме у Катарі.

До речі, збірна Катару, яка відверто розчарувала своєю грою, стала першою в історії господаркою турніру, яка програла матч-відкриття чемпіонату світу.

У понеділок, 21 листопада, у квартеті А відбудеться поєдинок Сенегал — Нідерланди (18:00), а у групі В будуть зіграні поєдинки Англія — Іран (15:00) та США — Уельс (21:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що володар «Золотого м'яча» Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу через травму.

Фото fifa.com

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