«Меган змінила життя Гаррі»: історик про зіркове подружжя та їхню родину

Історик і королівський коментатор Тесса Данлоп порівняла союз покійної королеви Єлизавети II і принца Філіпа зі шлюбом Меган Маркл і принца Гаррі. Обидві пари, за її словами, були «любовним поєдинком» і «трансформаційним» союзом для чоловіків, які брали в ньому участь. За її словами, герцог Сассекський отримав можливість «вийти» за межі інституту монархії, а герцог Единбурзький отримав «риштування» для підтримки свого вже наявного королівського статусу.

«Життя Філіпа змінила Єлизавета, — розповіла доктор Данлоп виданню Express. - Він був витягнутий із заслання, з бідності, він вже був королівським, але тепер йому давали всі риштування королівської влади. Гаррі ж шукав виходу, ми знаємо, що він був нещасний, ми знаємо навіть з назви його майбутньої книги, що він був у пастці. І подібно до того, як Єлизавета змінила життя Філіпа, помістивши його в „лікарню“, Меган змінила життя Гаррі, дозволивши йому покинути „лікарню“ і давши йому нові платформи і новий шлях. Шлюби обох були трансформаційними».

За даними видання, сам принц Гаррі говорив про те, що побачив вихід після зустрічі з Меган. Під час новаторського інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських Опрі Вінфрі на початку 2021 року він сказав: «Я був у пастці, але не знав, що я в пастці. В той момент, коли я зустрів Мег, а потім наші світи зіткнулися найдивовижнішим чином».

На прохання уточнити, як принц опинився в пастці, Гаррі відповів: «У пастці системи, як і вся моя родина. Мій батько і мій брат, вони в пастці. Вони не можуть піти. І я їм дуже співчуваю».

Говорячи про те, що отримав Філіп після одруження з Єлизаветою, Данлоп сказала: «Він міг висловлювати свою думку, він мав м'яку силу… це неоціненно. І це тривало все його життя. Він міг розвивати свою думку щодо клімату або інших питань протягом десятиліть».

Меган і Гаррі та Єлизавета і Філіп поділяють не лише «трансформаційний» аспект своїх шлюбів, але й «місію», вважає історик.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про вихід першої серії подкасту Меган Маркл Archetypes.

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