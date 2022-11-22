СБУ проводить масштабні обшуки у монастирях УПЦ на Рівненщині (фото)

СБУ, яка ранком у понеділок, 22 листопада, проводить безпекові заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, завітала й до Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Як повідомляють в українській спецслужбі, контррозвідувальні заходи проводяться на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Фото СБУ

«Враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Вказані заходи проводяться для недопущення використання релігійних громад в якості осередку „русского міра“; перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо; убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», — йдеться у повідомленні.



Фото СБУ

Працівники церкви та правоохоронці проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Раніше в СБУ заявляли, що не залишать без відповіді той факт, що під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі прославляли «матушку-росію».

Фото СБУ



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