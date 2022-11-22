39.78 / 40.50 40.03 / 40.99
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

СБУ проводить масштабні обшуки у монастирях УПЦ на Рівненщині (фото)

10:46 22 листопада 2022
Обшук СБУ в УПЦ МП

СБУ, яка ранком у понеділок, 22 листопада, проводить безпекові заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, завітала й до Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Як повідомляють в українській спецслужбі, контррозвідувальні заходи проводяться на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Фото СБУ

«Враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Вказані заходи проводяться для недопущення використання релігійних громад в якості осередку „русского міра“; перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо; убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», — йдеться у повідомленні.


Фото СБУ

Працівники церкви та правоохоронці проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Раніше в СБУ заявляли, що не залишать без відповіді той факт, що під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі прославляли «матушку-росію».

Фото СБУ

606

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ЛЕП

Тариф зросте в кілька разів: НКРЕКП ухвалила важливе рішення щодо електрики

Михайло Діанов та Оля Полякова

«Це просто фантастично»: легендарний «азовець» вразив Олю Полякову своїм вчинком (фото)

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

відвар з кропу при гіпертонії

Приготуйте цей відвар з кропу — і про гіпертонію й згадувати не будете

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту