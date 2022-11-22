«Моє місце сили»: Сергій Бабкін вперше від початку війни виступив у рідному Харкові

Співак Сергій Бабкін, який разом з дружиною та дітьми на початку війни виїхав за кордон, вперше повернувся до рідного Харкова. Місто, де він жив із родиною, чи не щодня потерпало від ворожих обстрілів та зазнало значних руйнувань.

Бабкін підтримав місцевих мешканців, влаштувавши концерт просто неба неподалік від станції метро Архітектора Бекетова. Дощ та вітер не завадили прихильникам артиста вийти на площу. Сергія розчулили щирість та теплий прийом харків’ян. Відео зустрічі Бабкін показав в Інстаграм.

«У нас вийшов такий крутезний експромт! Навіть погода не завадила нам зустрітися! І це теж — про Харків незламний! Дякую вам, мої рідні», — написав Сергій.

Він також розповів, що відвідав своє місце сили — Саржин Яр. Сюди він приходив щоранку, аби набратися сил та зануритися у купіль.

«До 24 лютого я це робив майже кожного ранку протягом багатьох років. Саржин Яр — це місце моєї сили! На відео наша зустріч через дев'ять місяців», — поділився Бабкін.

Нагадаємо, раніше Сергій казав, що не бачить сенсу приїздити до Харкова до закінчення війни.

Артиста захейтили в мережі за виїзд за кордон. Дружина Сніжана вступилася за чоловіка.

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