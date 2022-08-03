«Я приїду, і що?»: Сергій Бабкін пояснив, чому не повертається до України

Популярний виконавець Сергій Бабкін, якого захейтили в мережі за виїзд за кордон під час війни, розповів, що з дружиною та трьома дітьми перебуває в Німеччині. За словами артиста, у перші дні російського вторгнення він був у Харкові, ховався від обстрілів у підвалі сусідів, після чого виїхав із родиною до Дніпра. А потім вирішив поїхати за кордон. Як батько трьох дітей має на це право.

В інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube Бабкін зізнався, що поки не планує повертатися в Україну навіть на якийсь час. Не бачить у цьому сенсу, оскільки його рідне місто піддається регулярним обстрілам. А його будинок, він уцілів, знаходиться в районі, куди «прилітає».

«Я можу приїхати. І що? Просто, щоб хтось зрадів, що я приїхав? Для себе? А що для себе? Я по життю не люблю для себе. Все, що я роблю — це не для себе. Мені багато не потрібно. Хочеться завжди когось ощасливити, комусь допомогти. Для когось, а не для себе», — пояснив Бабкін.

Переїзду до Києва артист не розглядає. Каже, це складно фінансово. Адже у столиці доведеться винаймати житло, утримувати родину. За словами Бабкіна, він зараз не заробляє нічого.

«Якби ми жили в Києві, може ми вже повернулися б. Я витрачатиму гроші, щоб знімати житло, на продукти. А де я їх зароблятиму? Давати благодійні концерти? Можливо грати концерти в Києві? Ні. Це можливо робити тут», — сказав Сергій.

У Німеччині, за його словами, вони мешкають на соціальні виплати. На дорослу людину отримують 410 євро.

Це інтерв'ю Бабкіна викликало нову хвилю критики в мережі. У коментарях пишуть, що не вірять Бабкіну, вважають його награним та нечесним.

Ось деякі коментарі:

«Не додивилася до кінця. Пафосний Сергій, якесь штучне інтерв'ю. І прикольно, коли ти одна із двома дітьми за кордоном, працюєш, платиш оренду. І слухаєш від таких, як Бабкін, про безкоштовне житло та виплати. Якось гидко».

«Розчарування. „Для чого приїжджати?“… а може хоча б для того, щоб підтримати свої ЗСУ, як інші артисти. Підтримати людей, які залишилися в Україні та пережили жах…»

«Коли ведучий поставив питання про приїзд до Харкова і сказав, що це для себе, Сергій навіть не зрозумів, що мав на увазі ведучий, не зрозумів і якось дивним чином перевів це на матеріальне. Я дуже люблю його творчість, але щось, як кажуть у нас в Одесі: осадочок залишився.»

«Мене дивує, що люди тільки зараз побачили штучність Бабкіна, завжди гра на публіку, актор без Оскара»

Раніше Монатік повернувся на якийсь час в Україну і виступив у київському метро.

Телеведучий і продюсер Юрій Горбунов пояснив, чому не засуджує тих чоловіків-знаменитостей, які залишили країну.

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter