«Не розумію!»: у Мережі спалахує скандал навколо переможниці «Голосу країни-12»

Відомо, що переможницею 12 сезону популярного вокального шоу «Голос країни» стала фольклористка та художниця з костюмів Марія Квітка.

Марія вийшла до суперфіналу у складі команди «Другий шанс» — альтернативної тренерському відбору. Однак після фіналу не всі шанувальники проекту виявилися задоволеними результатом голосування. Сторінка телепроекту у Instagram розривається від гнівних коментарів.

«Не розумію, за який такий голос її зробили переможницею!» — обурюються глядачі та кажуть, що на проекті були набагато потужніші виступи.

Нагадаємо, Марія потрапила в проект у складі команди Олі Полякової. Але на етапі «Нокаути» Полякова відмовила дівчині на користь іншої учасниці. Марію ж забрала команда «Другий шанс» Олександри Зарицької.

У суперфіналі на сцені «Голосу» за перемогу боролися Василь Палюх (команда Потапа), Сергій Соловйов (Оля Полякова) та Давид Маскис (Дорофеева). Команда «Другий шанс» була створена вперше в 12 сезоні за сприянням одного з меценатів.

Нагадаємо, що Оля Полякова, яка приймає участь у грузинських «Танцях з зірками», ледь не вилетіла з проекту.

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