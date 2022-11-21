Стало відоме ім’я переможця 12 сезону «Голосу країни»

Відбувся суперфінал вокального проєкту «Голос країни-12», який мав статися ще навесні. Відомо, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну зйомки сезону були перервані.

Суперфінал проходив у спеціальному форматі, який відповідав воєнному часу. Локацією для запису стала станція київського метрополітену Майдан Незалежності, яка з початку повномасштабної війни офіційно була закрита. Зараз саме тут відбуваються концерти, вручення державних премій та навіть запис інтерв’ю президента України. Підготовча робота тривала два місяці, а живлення електроенергією сцени та декорацій здійснювалось від генераторів.

На старті суперфіналу зі словами підтримки до українців звернулись зіркові тренери американського «The Voice» Гвен Стефані, Каміла Кабело, Джон Леджен, Блейк Шелтон та ведучий шоу Карсон Дейлі.

У суперфіналі відбулися виступи фіналістів команд Олі Полякової, Потапа, Наді Дорофеевой, та «Другий шанс» Олександри Заріцької. Нагадаємо, четвертий тренер — Святослав Вакарчук — відмовився від участі у нових епізодах шоу

У другий етап пройшло тільки по одному учаснику з кожної команди. Із команди Дорофеевої — Давид Маскиса, який на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Хлопець заспівав пісню хіп-хоп виконавця Skofka «Чути гімн». Потап залишив і диякона Василя Палюха, який заспівав пісню Тараса Петриненка «Пісня про пісню» та розчулив Потапа до сліз. Команду «Другий шанс» представила збирачка фольклору та хранителька українських традицій Марія Квітка. Оля Полякова вболівала за співочого електрика та сина захисника Маріуполя Сергія Соловйова.



На сцені «Голосу» виступила також і парамедикиня Катерина Поліщук з позивним «Пташка». Дівчина заспівала «Спи маленький козачок» та закликала до визволення усіх військовополонених «Азовсталі».

У другому етапі суперфіналу учасники вперше за історію проєкту мали змогу заспівати як українські хіти, так і свої авторські пісні. Давид Маскиса виконав пісню Скрябіна «Спи собі сама», Марія Квітка — «Реве та стогне», Сергій Соловйов — авторську пісню «Весна», а Василь Палюх — українську народну пісню «Чорнобривці».

За результатами глядацького голосування, переможцем «Голосу країни-12» стала Марія Квітка. За фахом Марія фольклорист, яка закохана в етнічні українські костюми та автентичну музику. Дівчина довгий час працювала художником-костюмером на різних художніх проєктах. Вона змалечку любить співати та завжди мріяла про народний спів, записувала забуті, автентичні пісні у бабусь на Поліссі. Свій шлях на «Голосі країни» Марія Квітка починала у команді Олі Полякової, але на етапі «Нокаутів» її тренерка віддала перевагу іншій учасниці. Від вильоту з проєкту дівчину врятувала команда «Другого шансу», саме в її складі Марія виступила в фіналі.

- Мені хотілося би зараз усім українцям побажати найжаданішої єдиної великої перемоги у повномасштабний війні, — сказала Марія зі сцени. — Впевнена на мільярд відсотків, що ми обов’язково переможемо.

Дівчина отримала кубок переможця проєкту «Голос країни» та можливість запису пісні, ротації її на радіо та зйомку професійного відеокліпу.

Завершився грандіозний суперфінал головного вокального проєкту «Голос країни-12» спільним виконанням легендарної пісні, яка є музичним ДНК нашого народу, — «Червона рута».

Нагадаємо, український співак пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі».

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