Оля Полякова перевтілилася в Солоху та ледь не вилетіла з грузинських «Танців із зірками»

Співачка Оля Полякова, яка бере участь у грузинських «Танцях із зірками» в парі з Максом Єжовим, ледь не залишили проект після четвертого ефіру. Вони виконали запальний квікстеп під пісню Вєрки Сердючки «Dancing Lasha Tumbai». Оля з Максом обрали для номеру тему «Вечорів на хуторі біля Диканьки». Артисти перевтілилися на Солоху та Чорта. За такий креатив та виконання пара отримала від суддів лише 16 балів й мала всі шанси вилетіти з шоу.

Оля зізналася, що цей ефір дався їй важко. Було дуже мало часу на підготовку, оскільки вона ще брала участь в українському «Голосі країни», і ледь встигла дістатися до Грузії після недільного фіналу.

«Вчора після „Голосу країни“ я одразу сіла в машину і поїхала до Кишинева, але тривоги, комендантський час зробили так, що я запізнилася на літак. Але, о диво! Його затримали. Я така була щаслива, сіла в аеропорту, поснідала… і тут мені кажуть, що він ще затримується, тож у Туреччині я вже не встигаю на свій літак. Я дзвоню продюсерам, а вони кажуть: ну що ж… записуй тоді прощальне відео. Прощатимешся, раз ти не прилітаєш. А перельоту зі Стамбула до Тбілісі більше не було. Ви не розумієте! Якимось дивом я тут, я прилетіла», — розповіла Оля.

Нагадаємо, виконавиця бере участь у грузинській версії шоу з благодійною місією — у рамках проєкту «Незламні» з Dobro.ua вона збирає кошти на протези для українців, які постраждали від російської агресії.

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