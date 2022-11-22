Гучна справа: винесено вирок убивцям відомого київського пластичного хірурга

Після того, як суд засудив винного у жорстокому вбивстві дівчини та її мами у Житомирі, було поставлено крапку ще в одному резонансному злочині. В Києві засудили двох осіб за скоєння замовного вбивства лікаря. Суд присяжних засудив виконавця вбивства до довічного позбавлення волі, а його спільника — до 15 років ув’язнення. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«Прокурором у суді доведено, що наприкінці 2019 року виконавець злочину — громадянин Киргизької Республіки отримав замовлення на вбивство відомого столичного лікаря. Прибувши у грудні 2019 року до України авіарейсом з Турецької Республiки, виконавець розпочав підготовку до злочину. Для цього він залучив свого знайомого, який мав громадянство РФ і Киргизької Республіки та проживав у Києві. Упродовж майже двох місяців обвинувачені збирали інформацію про потерпілого — розпорядок дня, маршрути його руху, звички та коло спiлкування. Для стеження за жертвою використовували орендовані на третіх осіб автомобілі, а для спілкування між собою — сім-карти різних мобільних операторів», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що злочинці придбали знаряддя вбивства — перероблений самозарядний пiстолет, виготовлений на базi конструкцiї Макарова з глушником.

«Увечері 2 лютого 2020 року виконавець підстеріг потерпілого поблизу місця його проживання на вул. Саксаганського в м. Києві та здійснив у нього 4 прицільних постріли. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Здійснивши вбивство, кілер та його спільник, який в цей час спостерігав за обстановкою, втекли. Виконавця злочину затримали через два тижні в Одесі під час спроби виїхати за межі України. Одночасно у м. Києві правоохоронці затримали і його спільника. У обох затриманих були вилучені підроблені документи», — додали в Офісі генпрокурора.

Суд присяжних засудив виконавця вбивства за скоєння умисного вбивства, незаконне поводження зі зброєю та підроблення чи використання підроблених документів до довічного позбавлення волі (п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України). А його спільника за скоєння умисного вбивства, підроблення чи використання підроблених документів — до 15 років позбавлення волі (п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України).

Як писали «ФАКТИ», момент вбивства лікаря зафіксували камери спостереження.

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