Підозрюють віроломство: прокуратура порушила справу у зв'язку з нібито розстрілом полонених рашистів у Макіївці

В Україні, де росіяни масово здаються в полон, правоохоронці перевіряють усіх учасників відео з нібито розстрілом російських військовополонених бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада, повідомляє «Бабель».

В Офісі генпрокурора заявили, що Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості «за фактом вчинення військовослужбовцями зс рф віроломства» під час здачі в полон. Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).

Попередній аналіз відео вказує на те, що росіяни в селі Макіївка Луганської області імітували здачу у полон і відкрили вогонь по українських захисниках, що забороняється міжнародним гуманітарним правом. Проте у прокуратурі наголосили, що дадуть правову оцінку всім учасникам події.

Колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов пояснив, що під формулюванням «віроломство» мається на увазі форма обману, щоб викликати довіру противника для досягнення військової переваги. І це є воєнний злочин згідно з Додатковим протоколом І до Женевських конвенцій, стаття пункту а) ст. 37, який забороняє симуляцію капітуляції.

«Якщо дійсно мало місце відкриття вогню по українських військових з боку російських військовослужбовців під виглядом здачі в полон, то кваліфікація коректна. У будь-якому разі недоречно робити висновки з обривків відео, що є у відкритому доступі. Враховуючи, що провадження вже відкрите, важливо під час досудового розслідування встановити всі обставини інциденту й дати всебічну правову оцінку діям сторін», — заявив Мамедов.

Як писали «ФАКТИ», влітку росіяни завдали удару по колонії в окупованій Оленівці, куди вони перевели українських військовополонених, та звинуватили у обстрілі ЗСУ.

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