«Хочу жити»: понад дві тисячі росіян звернулися до України щодо здачі в полон

Понад дві тисячі звернень отримав проєкт «Хочу жити» від росіян з приводу здачі у полон українським Збройним Силам. Про це повідомляє речник проєкту «Хочу жити» Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко.

Така кількість звернень надійшла з 18 до 28 вересня поточного року.

«Ми отримали понад 2 тисяч звернень. Дзвонять як військовослужбовці російської армії, так і їхні родичі, які бажають, щоб їхні сини або чоловіки залишилися живими», — сказав Матвієнко.

До речі, алгоритм здачі у полон ретельно відпрацьований: російські військові можуть звернутися на телефони гарячої лінії (+38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84) або передати інформацію про себе у чат-боті в Telegram-каналі «Хочу жити».

Після такого звернення проведуть певну процедуру й буде обговорено, як і де російський військовий зможе здатися у полон.

Щоправда, саму процедуру у проєкті не розголошують, щоб не зашкодити процесу.

Україна гарантує російським військовослужбовцям повне дотримання Женевських конвенцій, у тому числі триразове харчування, медичну допомогу та можливість зв'язуватись з родичами на території російської федерації або на тимчасово окупованих територіях Криму та ОРДЛО.

Водночас Віталій Матвієнко нагадав, що «Хочу жити» — це державний проєкт. Він створений спеціально для військовослужбовців російської федерації, які не бажають виконувати злочинні накази путіна та брати участь у цій війні.

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