Де і коли дивитися онлайн матчі ЧС-2022 23 листопада

У середу, 23 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі, де напередодні чинні чемпіони світу французи розгромили Австралію, відбудуться чергові чотири матчі.

У квартеті E чотириразовий чемпіон світу збірна Німеччини, яка не вийшла з групи на попередньому мундіалі, розпочне похід за новим комплектом нагород світової першості поєдинком проти Японії на стадіоні «Халіфа Інтернешнл» у Досі, а команда Іспанії, яка традиційно для останніх десятиліть входить у число фаворитів будь-якого великого турніру, зустрінеться з Коста-Рикою на арені «Аль-Тумама» також у столиці Катару.

У групі F віцечемпіон світу Хорватія, що вийшла до «фіналу чотирьох» Ліги націй, на стадіоні «Аль-Байт» у Аль-Хорі поміряється силами з Марокко, а Бельгія, якій не допоможе через травму найкращий бомбардир збірної Ромелу Лукаку (68 м'ячів у 102 матчах), битиметься з Канадою на арені «Ахмад бін Алі» в Аль-Райяні.

ЧС-2022. 1-й тур

23 листопада (середа)

Група E

Німеччина — Японія 15:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Іспанія — Коста-Рика 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Група F

Марокко — Хорватія 12:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Бельгія — Канада 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Левандовські знову не забив на чемпіонаті світу й Польща не обіграла Мексику.

Фото fifa.com

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