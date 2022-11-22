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Спорт

Левандовські знову не забив на чемпіонаті світу — Польща не виграла: відеоогляд матчу ЧС-2022

23:09 22 листопада 2022
Польща – Мексика

У вівторок, 22 листопада, слідом за «сухим» матчем Данія — Туніс у квартеті D відбувся черговий поєдинок чемпіонату світу з футболу між збірними Польщі та Мексики.

ЧС-2022. 1-й тур. Група С

Польща — Мексика — 0:0

Так вже склалося, що турнірні шляхи поляків та мексиканців не перетиналися на світових першостях з далекого ЧС-1978 — цілих 44 роки. Тоді в Аргентині наші географічні сусіди перемогли мексиканців 3:1 і зрештою дійшли до чвертьфіналу, де були биті господарями турніру.

Цього разу команда Левандовські, який за всієї своєї зірковості ще жодного разу не забивав на чемпіонатах світу, не змогла здолати на «Стадіоні 974» у Досі представників Північної Америки. 37-річний голкіпер мексиканців Гільєрмо Окоча вкотре відстояв на ЧС на «нуль». А чого дивуватися: свого часу на світових першостях нинішньому ветерану воротарського цеху не могли забити такі зірки світового футболу, як камерунець Самюель Ето'О, бразилець Неймар та німець Томас Мюллер. Тож Левандовські поки що не в найгіршій компанії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Аргентини з Ліонелем Мессі у складі сенсаційно програла команді Саудівської Аравії.

Фото fifa.com

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