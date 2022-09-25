Сенсаційна поразка Франції та рекорд ексодноклубника Ярмоленка: відеоогляди матчів Ліги націй

У неділю, 25 вересня, на стадіонах Європи стартував останній, 6-й, тур групової стадії Ліги націй, в якому збірна України напередодні вивезла розгромну перемогу з Вірменії.

Ліга націй. 6-й тур

Дивізіон А

Група 1

Данія — Франція — 2:0 (Дольберг, 34, Сков-Ольсен, 39).

Чинні чемпіони світу французи з Кіліаном Мбаппе у складі зазнали третьої невдачі в турнірі, але все ж змогли врятуватися від вильоту з елітного дивізіону Ліги націй.

Австрія — Хорватія — 1:3 (Баумгартнер, 9 — Модрич, 6, Лівая, 69, Ловрен, 72).

Віцечемпіони світу-2018 хорвати, перемігши на стадіоні «Ернст Хаппель» у Відні австрійців, виграли групу та пробилися до фінального турніру Ліги націй.

До речі, колишній одноклубник Андрія Ярмоленка за «Вест Хемом», а нині форвард «Болоньї» 33-річний Марко Арнаутович провів 104-й матч у футболці збірної Австрії, ставши рекордсменом національної команди за кількістю ігор (в активі Андреаса Херцога — 103 зустрічі).

Підсумкове становище команд: 1. Хорватія — 13 очок; 2. Данія — 12; 3. Франція — 5; 4. Австрія — 4.

Група 4

Нідерланди — Бельгія — 1:0 (ван Дейк, 73).

Віцечемпіони Ліги націй-2019 голландці впевнено виграли групу і знову пробилися до фінальної четвірки, яка й розіграє трофей у міні-турнірі у червні 2023 року.

Уельс — Польща — 0:1 (Свідерські, 58).

Підсумкове становище команд: 1. Нідерланди — 16; 2. Бельгія — 10; 3. Польща — 7; 4. Уельс — 1.

Дивізіон С

Група 1

Фарери — Туреччина — 2:1 (Давідсен, 51, Едмундсен, 59 — Гюрлер, 89).

Люксембург — Литва — 1:0 (Родрігес, 89).

Підсумкове становище команд: 1. Туреччина — 13; 2. Люксембург — 11; 4. Фарерські острови — 8; 4. Литва — 1.

Група 3

Словаччина — Білорусь — 1:1 (Зреляк, 65 — Бахар, 45).

Білоруси не змогли виграти 19-й (!) поспіль поєдинок під керівництвом Георгія Кондратьєва і тепер поборються у стикових поєдинках за право залишитися у третьому за силою дивізіоні Ліги націй.

Азербайджан — Казахстан — 3:0 (Марочкін, 66, у свої ворота, Озобіч, 74, Нурієв, 90+1). На 35-й хвилині вилучений Аліп (Казахстан).

Підсумкове становище команд: 1. Казахстан — 13; 2. Азербайджан — 10; 3. Словаччина — 7; 4. Білорусь — 3.

Дивізіон D

Група 1

Молдова — Ліхтенштейн — 2:0 (Стине, 90+2, 90+4).

Андорра — Латвія — 1:1 (Росас, 88 — Гутковскіс, 50).

Команда Латвії, незважаючи на втрачену перемогу в Андоррі, виграла групу і піднялася в дивізіон С, випередивши молдаван за рахунок переваги в особистих зустрічах (4:2 — у гостях та 1:2 — удома).

Підсумкове становище команд: 1. Латвія — 13; 2. Молдова — 13; 3. Андорра — 8; 4. Ліхтенштейн — 0.

У понеділок, 26 вересня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 3: Англія — Німеччина, Угорщина — Італія; дивізіон В — група 3: Чорногорія — Фінляндія, Румунія — Боснія та Герцеговина; дивізіон С — група 4: Гібралтар — Грузія, Північна Македонія — Болгарія; дивізіон D — група 2: Сан-Марино — Естонія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і на яких каналах дивитися у прямому ефірі вирішальний поєдинок у Лізі націй Україна — Шотландія.

Фото Twitter Equipe de France

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