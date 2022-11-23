Франція розгромила суперника, що залишився без зятя головного тренера: відеоогляд матчу ЧС-2022

У вівторок, 22 листопада, на чемпіонаті світу з футболу зіграно перші матчі у групі D. Після нульової нічиєї у поєдинку Данія — Туніс інший дует видав результативний поєдинок.

ЧС-2022. 1-й тур. Група D

Франція — Австралія — 4:1

Голи: Рабьо (27), Жиру (32, 71), Мбаппе (68) — Гудвін (9).

Чинні чемпіони світу французи, які втратили перед стартом ЧС-2022 володаря «Золотого м'яча» Каріма Бензема, пережили легкий шок, пропустивши гол від Гудвіна вже в дебюті зустрічі. Та добре для вболівальників «триколірних», що Мбаппе та компанія ще до перерви забила два м'ячі, розгромивши в підсумку «вискочок» із Зеленого континенту, головний тренер котрих Грем Арнольд перед стартом турніру «відчепив» власного зятя Трента Сейнсбері.

До речі, автор «дубля» — форвард «Мілана» Олів'є Жиру — забив на стадіоні «Ель-Джануб» в Ель-Акрі свої 50-й та 51-й м'ячі за збірну Франції, повторивши рекорд за кількістю голів за національну команду знаменитого форварда Тьєррі Анрі.

Становище команд: 1. Франція — 3 очки; 2. Данія — 1; 3. Туніс — 1; 4. Австралія — 0.

У 2-му турі у групі D 26 листопада зіграють: Туніс — Австралія, Франція — Данія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Аргентини з Ліонелем Мессі у складі сенсаційно програла команді Саудівської Аравії.

Фото Twitter Equipe de France

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram