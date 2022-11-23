Намагалися втекти від війни: у ДТП на Хмельниччині загинуло подружжя з Харкова, їхня дитина постраждала

У Хмельницькій області на трасі Стрий — Кропивницький — Знам'янка сталася ДТП, в якій загинуло подружжя з Харкова. Про це повідомили у Хмельницькому обласному главку ДСНС.



Аварія сталася вночі 21 листопада біля повороту на село Малишівка.

На дорозі зіткнулися автомобілі KIA, за кермом якого був 27-річний харків'янин, та мікроавтобус Mercedes Benz, яким керував 40-річний мешканець Вінниці.

Внаслідок зіткнення загинуло подружжя, яке їхало у KIA. Їхній дворічний син та 59-річна пасажирка мікроавтобуса отримали травми. Водій мікроавтобуса не постраждав.

Дитину витягли з машини водії, які проїжджали повз, й побачили ДТП. Постраждалих доправили до лікарні. Рятувальники деблокували тіла подружжя з автомобіля.

Раніше у смертельній ДТП на Хмельниччині загинули двоє людей, ще двоє отримали травми.



Як повідомляли «ФАКТИ», у ДТП у Польщі потрапив автобус з українцями, загинув 12-річний хлопчик.

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